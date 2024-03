Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 7 de marzo de 2024, p. 8

Aunque rechazó pronunciarse explícitamente sobre las políticas del nuevo mandatario de Argentina, Javier Milei, porque se trata de un gobierno democráticamente electo, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo, de manera general, que el modelo neoliberal es un fracaso .

Afirmó que México no sigue las recetas del Fondo Monetario Internacional (FMI) ni del Banco Mundial (BM) porque nos llevaron a una profunda crisis económica y de bienestar social.

A pregunta expresa de un periodista argentino sobre su postura respecto al nuevo gobierno de la nación sudamericana, se disculpó, por lo que se refirió en abstracto al efecto de las políticas neoliberales, destacando que el alejamiento de México de las sugerencias de los organismos financieros internacionales ha permitido un incremento de 100 por ciento en términos reales en el salario, alcanzar récord en inversión extranjera y reducir la pobreza y la marginación, lo cual no había sucedido en décadas.

–¿Cree en el Estado?

–Claro que creo en el Estado. Es una falacia, un cuento, una mentira, un sofisma pensar que se va a diluir el Estado y que todo lo va a resolver el mercado; está demostrado que eso no funciona. El Estado no puede incumplir su responsabilidad social, no puede. ¿Sabe lo que es dejar todo al mercado? Poniendo un símil, es como la libertad del zorro en el gallinero; eso es el predominio del mercado sin el Estado.