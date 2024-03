Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 7 de marzo de 2024, p. 7

Por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador reprobó que en el contexto de las campañas electorales se esté magnificando el tema de la violencia con propósitos politiqueros .

Sin embargo, descartó su impacto en el rubro, al asegurar que el pueblo es muy consciente y está muy politizado .

A pregunta expresa en torno al uso comicial que la oposición está dando al problema de la inseguridad, respondió: no puedo hablar del tema porque cae en la esfera de lo electoral, pero es evidente que están utilizando lo de la violencia, magnificando, haciendolo más grande de lo que sucede, con propósitos políticos o politiqueros, por la campaña, pero hay que tener confianza en la gente .

Destacó que debido al proceso en marcha, “no puedo dar a conocer cifras sobre violencia e índices de inseguridad, porque a lo mejor a mí sí me cepillan”. Reprochó que esto no lo hacen con otros personajes de la oposición, esto en alusión al llamado del ex canciller Jorge Castañeda a desatar la guerra sucia contra la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena, PT y PVEM), Claudia Sheinbaum.

“Algunos dicen: ‘hay que hacer más guerra sucia, investigar’. Eso es espionaje, no inteligencia, y chismes; son calumnias, mentiras. Es maquiavélico, el fin justifica los medios. Decía Maquiavelo: ‘Es lícito matar, siempre y cuando sea para conservar el poder’. En sentido estricto no son demócratas”.