Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 7 de marzo de 2024, p. 6

El candidato presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a no menospreciar las manifestaciones de enojo de los normalistas de Ayotzinapa, como la ocurrida ayer en Palacio Nacional, ni las críticas de los sectores que no están de acuerdo con su gobierno.

No me gusta que el Presidente minimice, no sólo a los normalistas de Ayotzinapa, sino que tenga esta conducta incluso de soberbia con quienes disienten de él, con quienes se manifiestan y lo critican , señaló ayer al término de un encuentro con estudiantes del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

El diálogo tuvo lugar ante un auditorio Raúl Bailleres lleno, donde el emecista habló durante poco más de media hora, en la cual expuso los principales ejes de su campaña, como modificar la actual estrategia de seguridad, para que no tenga un enfoque punitivo, sino de capacitación de policías y jueces, y de uso de tecnología avanzada.