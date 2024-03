Considera que las y los jóvenes no participan activamente en las campañas, no porque no les interese, sino debido a problemáticas estructurales. Es decir, si tienen que trabajar y estudiar al mismo tiempo, les falta tiempo para militar . Aparte, los partidos políticos han estado alejados de las juventudes , hasta el presente sexenio.

La idea es hacer activaciones de este tipo en todo el país. “El día anterior lanzamos la convocatoria. Las que acudimos –unas 40– nos pusimos a pintar una manta, porque son cosas que llaman la atención. De la nada, un miércoles por la mañana, unas chavas que están entusiasmadas por esta campaña decidieron organizarse”, asegura Alzaga.