Periódico La Jornada

Jueves 7 de marzo de 2024, p. 5

San Luis Potosí, SLP., No hay que caer en ninguna provocación y hay que seguir atendiendo a los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, aseguró Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, tras la irrupción violenta de un grupo de normalistas a Palacio Nacional. Antes, aseveró que Felipe Calderón y su viejo equipo asesoran a la oposición en materia de seguridad, a pesar de que seguimos viviendo las consecuencias de aquella época .

En conferencia de prensa, como parte de sus actividades proselitistas, Sheinbaum señaló que no le pareció correcto lo ocurrido ayer con los normalistas, porque Palacio Nacional ha abierto las puertas, en particular para los padres y madres de Ayotzinapa. Los ha recibido el Presidente de la República en diversas ocasiones y, lo dijo ayer en su mañanera, tendrá una reunión con ellos en algunos días.

Ya se les había informado y en realidad no hay que caer en ninguna provocación. Porque bien pudiera haber intervenido la policía de la Ciudad de México o la Guardia Nacional y se evitó cualquier confrontación, porque en nuestros gobiernos no hay represión. Entonces, hay que evitar cualquier provocación y seguir atendiendo a los familiares de las víctimas , manifestó.

La candidata presidencial indicó que se ha hecho un trabajo de mucha investigación sobre el caso. Hay un reporte público que hizo antes de salir (de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro) Encinas, en donde viene toda la información de toda la investigación que se hizo , precisó.

Además, sostuvo, el ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam y militares están privados de su libertad y se sigue trabajando en el caso. Entonces, lo que ocurrió no me parece correcto .