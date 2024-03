Alonso Urrutia, Emir Olivares, Jared Laureles y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Jueves 7 de marzo de 2024, p. 3

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el de normalistas y padres de los 43 ya es un movimiento contra nosotros, llevan como una semana que fueron a Gobernación y rompieron vidrios, en la Lotería Nacional. Es un plan de provocación clarísimo y entonces nosotros no vamos a caer en ninguna provocación .

Cuando su conferencia se encaminaba a concluir, en el Salón Tesorería se comenzaron a escuchar ruidos que provenían del acceso al recinto de la calle de Moneda –ni su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, ni la ayudantía le notificaron de la irrupción– y el Presidente expresó que quisieran que nosotros respondiéramos de manera violenta; no lo vamos a hacer, nosotros no somos represores .

–Ya derribaron una puerta. Y sí hay una situación complicada aquí en la calle de Moneda.

–Sí, pero se va a arreglar la puerta, y no hay ningún problema. Pero lo que quieren es provocar –aseveró el mandatario.

Afuera, en una acción sorpresiva, decenas de normalistas usaron una camioneta oficial como ariete, reventaron la puerta de la entrada de Moneda e irrumpieron en el recinto en demanda de diálogo con el mandatario.

Una convocatoria de los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 para la entrega formal de un escrito reiterando su solicitud de audiencia con el mandatario derivó en una operación audaz para romper el frágil dispositivo de la policía capitalina, avanzar hacia el acceso lateral de Palacio Nacional y derribar el portón de madera.

Dentro del recinto, con la conferencia presidencial en desarrollo, se registró una acelerada movilización de la Policía Militar hacia el área en la que irrumpieron los jóvenes y, posteriormente, ingresaron los familiares de los normalistas desaparecidos. Con el uso de gases de extintor y el reforzamiento del resguardo militar pudieron contener la incursión e impidieron que llegaran al Salón Tesorería (a unos 50 metros de la entrada).

Confianza perdida

López Obrador manifestó: estamos dedicados y estamos avanzando mucho en la investigación, pero lo que sucede es que ellos están siendo manipulados por el grupo que encabeza (Emilio) Álvarez Icaza, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, grupos conservadores de derecha apoyados por gobiernos extranjeros, que lo que quieren es hacernos daño políticamente hablando .

Sostuvo que ha perdido la confianza en los asesores y abogados porque le han impedido el diálogo directo con los padres, por lo que los acusó de manipular la demanda de los familiares e impulsar acciones politiqueras en el contexto electoral. Con la influencia de los abogados se ha asumido una actitud de confrontación contra nuestro gobierno, de provocación y nosotros no queremos para nada la confrontación .

Aunque en principio dijo que no se reuniría con el movimiento, canalizandolos con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, más adelante apuntó que se entrevistará en 15 días con los padres porque quiere tener más pruebas, porque quiero hablar con ellos de cómo se manipuló la investigación para proteger a ciertas gentes, la responsabilidad que tienen abogados de ellos y los supuestos defensores de derechos humanos, los del Prodh y otras organizaciones .

En su consideración, son ellos los que no quieren que se llegue a conocer la verdad de los hechos.

–¿Decían (los padres) que lo que busca el gobierno era dividirlos...

–No, no, para nada, nosotros lo que queremos es conocer la verdad, y vamos a lograrlo, tengo confianza en eso. Y vamos a encontrar a los jóvenes, que es lo más importante. Pero ya esto ya es otra cosa; ya, claro, esto ya tiene otros propósitos.

Poco antes de abordar el tema y de la irrupción de los jóvenes a Palacio Nacional, López Obrador se refirió, a pregunta expresa, a su relación con el ex ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldivar, con quien, dijo, tuvo una relación respetuosa y de colaboración, porque ni él ni yo somos súbditos ni vasallos .

Sólo fueron pocos casos donde pidió la colaboración de Zaldívar: me acuerdo de Ayotzinapa, ni siquiera le pedimos que interviniera ante el juez o la jueza, sino nada más me reuní con él y con el fiscal porque recibí un informe en donde se acusaba al ex procurador y a militares, y había que tomar una decisión. Les mostré el informe y les pedí que se actuara, que eso era lo que yo consideraba más adecuado. Tan fue importante esa reunión, que a partir de ahí se produjo una rebelión en la fiscalía .

Sorpresiva movilización

La protesta comenzó alrededor de las 8:30 de la mañana. Los familiares, acompañados por normalistas, avanzaron pacíficamente desde su plantón –instalado desde hace 10 días frente a la puerta Mariana– hacia Moneda. Pero los ánimos se enardecieron luego de que policías de la Ciudad de México les impidieron avanzar por esa calle, por lo que se dio un primer enfrentamiento.