l crimen de Ayotzinapa fue cometido hace 10 años, en el sexenio de Enrique Peña Nieto; las consecuencias –la puerta de Palacio Nacional derribada por gente con el rostro cubierto– alcanzan al gobierno que sustituyó al priísta. Ayer fue día de regocijo para los malquerientes del presidente López Obrador. El video de la puerta sugiere un final violento del sexenio, lo cual no corresponde a la realidad. Mayor regocijo les hubiera causado que los guardias los repelieran con saldo de muertos y heridos. Exigían ser recibidos por el Presidente. La irrupción lo sorprendió en plena mañanera. Le preguntaron los reporteros si los atendería. Comentó: no, yo estoy analizando y conduciendo todo porque lo que me importa es encontrar a los 43 jóvenes. La actitud, no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden los derechos humanos, en el mejor de los casos, es una actitud política de confrontación en contra nuestra . El candidato López Obrador hizo en campaña el compromiso de resolver el caso. Faltan seis meses y días para que concluya su gobierno. Se ha reunido en repetidas ocasiones con los padres para ponerlos al tanto de los avances. Para la mayoría de la gente, Ayotzinapa es un expediente en el que están involucrados mandos militares y autoridades civiles del peñanietismo; hay detenidos. Las investigaciones pareciera que han enredado más el caso y alargado el dolor de los familiares de las víctimas. Queda la duda si los acontecimientos de ayer son parte del go negative sugerido por Jorge Castañeda. En cualquier caso, López Obrador debería dar a conocer los resultados de la averiguación que está conduciendo, aunque no satisfagan a todos.

