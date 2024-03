▲ Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, puso fin ayer a su carrera en busca de la candidatura presidencial, lo que asegura la nominación del Partido Republicano para Donald Trump. Ha llegado el momento de suspender mi campaña , dijo Haley, y agregó: no me arrepiento de nada y felicito a Trump, deseo que le vaya bien . Foto Ap