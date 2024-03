Además, si no fuera por los geólogos y paleontólogos argentinos el mundo ignoraría cómo se formaron los Andes y la increíble fauna que habitó el continente hace millones de años, lo que explica su riqueza en minerales y petróleo , manifestaron.

Hemos sido testigos de las contribuciones transformadoras de la ciencia argentina, señalaron, y añadieron: si no fuera por la ciencia y los científicos argentinos, las causas y el tratamiento del cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares habrían seguido siendo un misterio por décadas .

Argentina, detallaron, ocupa el décimo lugar en el mundo por el número de empresas de biotecnología que tiene, un logro llamativo que promete grandes avances en medicina y agricultura .

Milei posteó antier en su cuenta de X la publicación de un usuario en la que se leía: “si con el cierre de Télam estoy teniendo picos de éxtasis, realmente no me imagino lo que me pueda provocar cuando tiren abajo medio ‘ñoquicet’”, en un juego de palabras en el que se acusa a los científicos de cobrar sin trabajar, lo que se conoce como ñoqui.

Esa realmente es la madre de todas las batallas. Ahí hay que entrar con la motosierra y purgar con gusto , prosiguió el mensaje replicado por el presidente.

Milei afirmó ayer ante alumnos de un colegio privado que la educación pública es una herramienta para lavar cerebros. Los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública , declaró en el colegio Cardenal Copello, donde cursó primaria y secundaria, para inaugurar el ciclo lectivo en Buenos Aires.

Un adolescente le preguntó sobre la reducción del déficit y cómo el gobierno había alcanzado los superávits gemelos , a lo que respondió, sin venir al caso, que la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2020 es un asesinato agravado por el vínculo que puede demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico .