Juan Pablo Duch

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 7 de marzo de 2024, p. 23

Moscú. Las fuerzas armadas de Rusia atacaron ayer con misiles el puerto ucranio de Odesa, incursión de proyectiles que dejó un balance preliminar de cinco víctimas mortales y un número no precisado de heridos, en el momento en que el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, estaba mostrando al primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, la infraestructura dañada por anteriores bombardeos rusos contra la principal puerta de salida marítima de los cereales ucranios.

El anfitrión y su huésped informaron en rueda de prensa, de acuerdo con la agencia noticiosa Unian y otros medios de prensa ucranios que cubrían la visita del premier griego, que un misil ruso cayó a escasos 200 metros del lugar por el que estaban pasando los vehículos de sus respectivas comitivas. Los gobernantes y sus acompañantes salieron ilesos.

“Hoy (ayer) fuimos testigos del ataque. Puedes ver a quién nos enfrentamos –comentó Zelensky a Mitsotakis–, no les importa dónde golpear, a militares, a civiles o a dignatarios extranjeros... (El Kremlin) o de plano perdió la cabeza o no tiene ningún control sobre su ejército terrorista… Aún desconozco los detalles, pero me informaron que hubo muertos y heridos”, así comenzó el encuentro con los reporteros.

Mitsotakis contó cómo vivió el momento del ataque: escuchamos el sonido de las sirenas y hubo explosiones que ocurrieron muy cerca de nosotros. No tuvimos tiempo de ir a un refugio. Fue una experiencia impresionante . Y ratificó su intención de reforzar la cooperación entre Grecia y Ucrania, en particular en lo que atañe a aumentar el tráfico de cargueros por el corredor que los ucranios consiguieron abrir en el mar Negro al recuperar, el otoño pasado, el control de parte de sus aguas territoriales.