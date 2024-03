En una comida con periodistas locales, se pregunt´´ó a Delgadillo acerca de las postulaciones a presidentes municipales de la coalición. Respondió que, como ocurrió con su candidatura, ella no intervino en las designaciones, sino que fueron decisiones de las dirigencias nacionales de los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Morena, coligados en Jalisco con los institutos políticos locales Hagamos y Futuro.

La aspirante a la gubernatura agregó que trabajará con los demás postulados nombren a quien nombren, sin problema; yo solamente estoy trabajando para llegar a este espacio en el estado (encabezar el Poder Ejecutivo), y no sola, sino acompañada de miles de gentes que están ahora sumadas y creen en su servidora y en el proyecto .

Sobre las quejas de militantes morenistas que consideran que han sido desplazados por recién llegados, expuso que ella misma me hubiera inconformado. Es un tema natural y esto pasa en todos los partidos, es a lo que nos dedicamos. Estamos listos para dar la batalla, uno no puede cerrarse a no estar de acuerdo .