Jueves 7 de marzo de 2024, p. 8

La violinista, compositora y cantante La Lulu no pide permiso para combinar la música latinoamericana con sus rimas alusivas al empoderamiento femenino y la libertad, según demuestra en su más reciente sencillo, Suena La Lulu, el cual ya se puede escuchar en las plataformas digitales.

Su nombre real es Luisa Fernanda Bastidas y es originaria de Cali, Colombia; desde muy pequeña emigró a Nueva York, donde las calles formaron su carácter. En entrevista con La Jornada compartió sus inicios en la música y sus proyectos.

“La canción es producida por el músico argentino El Beat del Primo; tiene ritmo de cumbia villera, conocida como cumbia 420. Es una manera muy hermosa de abrir el año y de decir: ‘¡aquí está La Lulu! Estaré sonando por mucho tiempo’. En el momento en el que surgió, escuchamos mucha cumbia de diferentes estilos y nacionalidades.

“Si el mundo se acaba y morimos hoy, voy a estar feliz con todo lo que hice; siempre quise crear música original. Aprendí a tocar el violín de niña y en mi carrera como ejecutante me encontré con prejuicios, muchas personas me dijeron: ‘eres latina, deberías bailar o cantar’ y ‘si tocas el violín no puedes interpretar ese género’. Me cansé de pedir permiso y de ofrecer disculpas por ser quién soy”, afirmó la artista.

Recientemente, La Lulu se presentó en la Ciudad de México y Oaxaca; destacó su participación con la música y activista guatemalteca Sara Curruchich en el Foro Cultural Hilvana.

Amante de los tacos, la cantante habló de la importancia que tiene componer sus temas en español. “Aprendí a hablar inglés escuchando rolas de hip hop en Nueva York; el estilo urbano siempre ha estado en la sangre; escribo muchos temas en ese idiona, pero para mí es importante hacerlo en español por mis raíces y mis ancestros. Es un idioma muy hermoso y hay cosas que no se pueden expresar en inglés.