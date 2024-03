E

l presidente francés Emmanuel Macrón, diciendo y desdiciéndose, propuso en la conferencia de apoyo a Ucrania (París, 26 /1/24) frente a 27 líderes y ministros de la UE y la OTAN, enviar tropas terrestres al campo de batalla ucranio, a sabiendas de que esto generaría intensificación bélica, y un rechazo generalizado para luego recular manteniendo su hostilidad rusofóbica. Enviar tropas a la zona de conflicto es una provocación de orden mayor contra Rusia.

Es una posición frívola e irresponsable no sólo por parte de Francia, sino también de Alemania y Gran Bretaña, que no se han cuidado al externar sus operativos intervencionistas. Moscú por medio del canciller Serguéi Lavrov ha advertido que Estados Unidos y la OTAN están jugando con fuego al participar directamente en el conflicto, no sólo por el suministro de armas, sino mediante la capacitación de personal en territorio de Reino Unido, Alemania, Italia y otros países, pero la respuesta más contundente fue la del presidente Putin al advertir, en lengua franca: no envíen tropas a Ucrania, porque las consecuencias de tal decisión serían trágicas. (Prensa Alternativa, 5/3/2024).

Es indispensable recuperar los espacios de interlocución para la paz ya que el contexto es mucho mas desolador por la falta de empatía estratégica, cuya ausencia es casi absoluta en la disputa por la narrativa de los orígenes de esta operación especial. ¿Cuál es el ejemplo de empatía estratégica? Recuérdese la crisis de los misiles de 1962.

El liderato europeo, falto de memoria histórica, ha venido siguiendo al pie de la letra los dictados de Washington multiplicando así graves errores estratégicos, no importándoles llevar el campo de batalla a su población y territorio después de haber sufrido dos guerras mundiales.

La torpeza de ese liderato es absolutamente imperdonable. Aceptó, especialmente Alemania, la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, lo cual es el evento geopolítico mas importante, sólo después de la II Guerra Mundial, por el profundo daño causado en una cadena de costosos fallos (al respecto ver mi artículo De las guerras por encargo a la guerra global , en la revista Geopolítica(s) vol, 14 Núm. 2 (2023) Universidad Complutense, Madrid.