Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 7 de marzo de 2024, p. a11

Barcelona. El ministerio de Trabajo de España envió una acta de infracción a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) por la falta de un protocolo de acoso cuando el ex dirigente del organismo deportivo Luis Rubiales dio un beso no consensuado a Jennifer Hermoso. Además, lo sancionó junto al Barcelona por no tener un plan de igualdad, lo que puede desembocar en una multa de 7 mil 500 euros.

La inspección del organismo estatal confirmó que la RFEF no tenía un protocolo para responder a casos de acoso, algo que es un requisito por ley, en el momento de la agresión de Rubiales a Hermoso durante la premiación en el Mundial 2023.