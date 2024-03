Después de haber exhibido en 2020, con el título Habitaciones/Cartografía íntima, una serie de esos retratos en el seminario de Cultura Mexicana, Víctor Benítez presenta ahora la muestra Máscara, significación e historia, que servirá como termómetro para evaluar su quehacer. Se trata de decir que soy más que sólo un fotógrafo de escritores. Estoy muy emocionado y nervioso, porque aquí se sabrá si soy bueno para la foto o un fracaso. Me encanta la idea de exhibirme en ese sentido y tener conversaciones, porque para mí el arte es eso: tener conversaciones , comenta en entrevista.

Me gusta preguntarme cosas sobre la identidad a través de la fotografía. ¿Un retrato sin rostro sigue siendo un retrato? ¿Qué pasa si tenemos el rostro cubierto? ¿Qué hay detrás de nuestras propias máscaras? ¿Qué pasa con la soledad de alguien cuando es documentada?, ¿sigue estando solo? , reflexiona el creador veracruzano (Xalapa, 1991), quien ha ganado notoriedad en el medio gracias a sus retratos de escritores de diversas nacionalidades.

“Este proyecto se vincula con Cartografía íntima, pues algunos de los retratos que hice de los escritores fueron sin rostro, ya sea porque estaban de espaldas o con el rostro ausente, ante lo cual me pregunté si un retrato sin rostro sigue siendo un retrato y comencé entonces a explorar el concepto de identidad.

Luego, me di cuenta de que había otra relación con las máscaras y cómo nos ocultamos y nos proyectamos alrededor de esas piezas. También fue importante explorar el significado de cubrirnos el rostro, por qué y para qué lo hacemos y quiénes son las personas que están detrás de esos objetos. La máscara no sólo es el elemento físico; también es un concepto; es decir, la manera en que nos proyectamos y generamos nuestra propia historia.

Si bien cuenta con un sesgo antropológico, al tener varias imágenes de personas portando ese tipo de indumentaria en diversas festividades tradicionales –entre ellas en los pueblos de Coyolillo y Xico, ambos en Veracruz, el primero de ascendencia africana y el segundo española–, Víctor Benítez aclara que su afán no persigue ese cometido.

Por el contrario, explica, tiene que ver más con rasgos, estados y emociones inherentes a la identidad como la soledad, la intimidad y la pertenencia, las cuales acompañan su propia experiencia de ver el mundo. De allí que la mayoría de sus fotografías no sean de personas con máscaras, sino en situaciones en las que no se ve su rostro.