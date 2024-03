Presentación en Barcelona

Mientras, el hijo de García Márquez, Gonzalo García Barcha, presentó ahora en Barcelona la novela, convirtiéndose, junto con su hermano Rodrigo, en los principales responsables de que En agosto nos vemos viera la luz. En ese acto, que se celebró en la Biblioteca Gabriel García Márquez, de la calle Treball de Barcelona, en el recinto elegido por el Consejo Mundial de Bibliotecas como la mejor biblioteca pública del mundo en 2023.

En la presentación participaron el alcalde la capital catalana, Jaume Collboni, quien agradeció a Gonzalo García por cuidar de la memoria y del legado de su padre . La lectura de fragmentos de la novela se iba intercalando con algunas canciones interpretadas por un grupo musical integrado por un piano, un contrabajo, saxofón, clarinete y una voz que interpretaron canciones como Siboney, de Ernesto Lecuona, una de las preferidas de Gabo hasta sus últimos días.

Además, hubo una conversación en torno al libro moderada por el periodista cultural Xavi Ayén, del diario catalán La Vanguardia, al lado de Gonzalo García y el escritor colombiano y amigo del Nobel Héctor Abad Faciolince. En la charla, su hijo Gonzalo insistió en que la novela es una obra integral , que está “acabada y con el final original de Gabo” y que en el proceso de edición, que estuvo a cargo de Cristóbal Pera, no se añadió ni una sola palabra .

Por su lado, Héctor Abad relató que “Gabo nunca perdió la capacidad de decir las cosas de la manera más bonita y especial, tenía como el lenguaje metido de una forma poética dentro de él. Roberto Pombo contaba que al final de su vida, una vez fue a visitarlo a su casa y él le dijo que no sabía quién era, pero que sabía que lo quería mucho. Y yo recuerdo una vez que fui a verlo con Mercedes, a su casa en Cartagena, y me dijo algo muy simple, pero también muy bonito, que parece ilógico, pero que es poético. Me dijo: ‘Fíjate que yo llegué a esta casa y no me acordaba que fuera mía, pero después sembramos árboles y nos quedamos’. Y eso se ve en las correcciones de este libro, dudaba de cada palabra, la tachaba y la volvía a poner. En una ocasión, Gabo describió la esencia del oficio de escritor, dijo que era ‘un pobre hombre solitario sentado seis horas diarias frente a una máquina escribir con el compromiso de contar una historia que sea a la vez convincente y bella’. Y yo creo que esta novela es a la vez convincente y bella, por eso hay que agradecer que la hayan publicado.”