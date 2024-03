Sobre todo las nuevas generaciones saben bien qué es el zapping. Lo describe la Real Academia Española como cambio reiterado de canal de televisión [y plataforma digital, agrego yo] por medio del mando a distancia . Zapear consiste en ver por escasos segundos, tal vez minutos, algo del inmenso catálogo que ofrece la industria del entretenimiento. Ya que lo presentado no logra capturar la curiosidad o atención de los consumidores, entonces el control remoto y/o el ratón de la computadora cambia incesantemente de show.

El crecimiento de zapeadores, sus gustos y motivaciones, están bien investigados por especialistas de los hábitos de consumo de personas que solamente quieren pasársela bien. Hoy, de acuerdo con la metodología de asesores que rodean a los aspirantes por ser favorecidos con el voto ciudadano, habría que modificar el título de la exitosa canción de 1983 interpretada por Cyndi Lauper Girls Just Want to Have Fun, por el de Everyone just wants to have fun . Por tanto, hay que llevar al extremo la lógica de la banalización a través de instantáneas (visuales o audibles) cómicas.

Es deseable, y hasta exigible, que en la competencia por los miles de cargos (más de 19 mil, según el Instituto Nacional Electoral) a elegir por los votantes no domine la mimetización ni la memetización. La primera es que los candidatos sean camaleónicos y se transformen al gusto del auditorio en turno. Lo segundo tiene que ver con evitar la preponderancia en la forma de comunicación subiendo memes cotorrones, insustanciales, que por su mordacidad los candidatos consideran que les ganan adeptos. Es muy probable que memes como los descritos alcancen considerable número de likes, quién sabe si votos.

Crecen exponencialmente sitios, canales digitales y programas noticiosos en los cuales sus conductores no solamente hacen chistes dizque ingeniosos, sino que muestran encono y denigran con apodos a los candidatos por los que tienen profunda animadversión. No hay debate de propuestas, críticas documentadas, balance en la cobertura de los actores políticos, pero es profusa la verborragia que va de un sarcasmo a otro. El sarcasmo es burla sangrienta, ironía mordaz y cruel con que se ofende o maltrata a alguien o algo .

Es cosa seria saber hacer chistes. Es saludable el humor sutil, ingenioso, que incluso motiva la revisión de ideas y prácticas. ¿Nuestra clase política estará a la altura de producir una jocosidad inteligente?