La determinación de los magistrados del noveno tribunal colegiado en materia penal, con sede en Ciudad de México, mantiene suspendido el fallo del 30 de noviembre de sentencia absolutoria que dictó el primer tribunal colegiado de apelación en materia penal, también de la capital del país, en favor de la ex funcionaria. El amparo de la ASF será turnado a un magistrado para que elabore un proyecto de sentencia y posteriormente se vote en el pleno.

Un tribunal colegiado declaró infundado el recurso de queja promovido por Rosario Robles Berlanga para desechar el amparo interpuesto por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la sentencia absolutoria en favor de la ex titular de la Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol), en el caso de la estafa maestra.

La ASF busca con el amparo revertir la liberación de la ex secretaria de Estado y que se reinicie el procedimiento penal en su contra.