Al subir al vehículo –la entrevista se da en el trayecto de la Ciudad de México a Tula, Hidalgo– lo primero que Claudia Sheinbaum dice es: chin; se me olvidó la bolsita de maquillaje . Enseguida, se cambia los zapatos por unos más cómodos y se dispone a conversar mientras se dirige a otro mitin de campaña, en la vertiginosa recta final de la elección.

Una vez que se agarra camino, es casi obligado preguntarle si sus recorridos han cambiado su manera de mirar el país (aquí se presentan extractos de la charla, cuya versión completa se puede leer en el sitio www.jornada.com.mx):

Yo conocía México, pero no como lo estoy conociendo ahora. Lo que de verdad es sorprendente es el cariño de la gente al Presidente y a la 4T. Deveras, este indicador del Inegi que salió hace unos días, de que la gente está contenta, sí, con todo y las dificultades. Con sus excepciones, pero en la gran mayoría de los mexicanos hay una aprobación muy grande de la transformación. Lo ves en las encuestas, pero es muy distinto que la gente te lo esté diciendo y diciendo. No es sólo en los mítines, porque es obvio que van porque te apoyan, sino en el restaurante, en la gasolinera, en cualquier lugar donde te paras. Sí es un cambio de la manera de sentir del pueblo de México.

En los últimos días, la candidata de Morena y aliados ha concedido entrevistas a personajes de los medios que no son bien vistos en Palacio Nacional. Con ese tour en mente, se le comenta una versión que hace meses corre entre dirigentes de Morena: el Presidente se va a radicalizar para que la candidata aparezca como la que se corre al centro .

Sheinbaum ríe y luego dice: “a mí, como candidata, me corresponde ir adonde me invitan. Son etapas distintas. Coincido con el Presidente en la esencia del movimiento que representamos, y a veces buscan que me deslinde. ¿Cómo me voy a deslindar si estoy de acuerdo?

–¿De acuerdo en lo general, con sello propio?

–Tengo mi estilo y hay cosas también en las que no estoy de acuerdo. Cada uno tiene su estilo personal, pero venimos luchando en el mismo movimiento durante 23 años. Como les decía el otro día: ¿pues qué quieren? ¿Que diga por el bien de todos, primero los ricos ? Pues no, no lo voy a decir.

–En un principio, ¿cómo viste las propuestas que presentó el Ejecutivo el 5 de febrero? ¿Como un legado, como una hoja de ruta?

–En una elección, la gente debe saber por qué está luchando. Hay que articular en propuestas claras la transformación, y las propuestas son eso, ir avanzando hacia derechos que quitaron al pueblo durante el neoliberalismo, y por otro lado, seguir avanzando en la democracia. Entonces, son proyectos para activar a la gente.

–Y poner un horizonte de lucha.

–Y las razones para ganar el plan C.

La política no la hacen santos

–¿Qué aportan personajes como Eruviel Ávila o Alejandro Murat?

–Hay una parte muy recomendable en el libro del Presidente, cuando habla de su etapa de dirigente del PRD e invitan a Ricardo Monreal a ser candidato. Por primera vez, un partido de izquierda gana una gubernatura. Habla ahí de la importancia de abrirse, de no cerrarse y decir nosotros los puros . Además, eso de la pureza, pues hay que ver.

“Hay una cosa más importante ahora, y es que el gobierno de López Obrador prácticamente desapareció al PRI. Hay un grupo de priístas que decide tener como candidata a una persona del PAN y cede a la agenda del panismo. Y legítimamente hay priístas que no están de acuerdo, que dicen ‘eso ya no me representa’.”

–No es gran riesgo subir al barco ganador.

–Hay que alejarse un poquito para ver históricamente el momento que estamos viviendo, de cambio de régimen. Hay una configuración y una correlación de fuerzas distinta.

“Sin perder tus principios, sabiendo que no por eso ahora vas a decir: no importa que haya corrupción, ¿verdad? No. Si cuando esas personas se acercan tú que les dices ‘no, porque ya estás marcado’… entonces Morena no existiría, porque Morena se fue construyendo con una alianza muy plural.”