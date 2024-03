Lilian Hernández y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de marzo de 2024, p. 5

La sentencia que determinó nombrar a la primera presidenta en el Instituto Nacional Electoral (INE) fue como un terremoto porque causó incomodidad en otros poderes. No fue bien recibida la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pero de no haber sido así ese órgano electoral hoy no estaría presidido por una mujer, aseguró la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, Soto Fregoso recordó sentencias que han traído justicia hacia las mujeres, incluso la nulidad de una elección por violencia política en razón de género.

En tanto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que para garantizar que las mujeres ejerzan sus derechos, incluyendo los políticos, no bastan las buenas intenciones , sino compromisos firmes y construcción de puentes entre las instituciones públicas.

La consejera presidenta advirtió que pese a los avances en materia de género, en muchas regiones del mundo persiste una oposición a la igualdad y una amenaza a los logros obtenidos, y de no atacarlos las mujeres seguirán enfrentando entornos hostiles y amenazas a sus derechos adquiridos.