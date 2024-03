Néstor Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de marzo de 2024, p. 4

Ecatepec, Méx., En Ecatepec, donde se reunió con transportistas de esta demarcación mexiquense, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN, PRI y PRD), reconoció que su propuesta sobre construir una cárcel para los peores criminales no gusta , pero insistió que quien haga algo grave la va a pagar y para ello se necesitan castigos ejemplares. Además, colocó como otro de los elementos clave de su estrategia de seguridad fortalecer las policías municipales. Estimó que para mejorar a las policías y otorgarles mejores prestaciones se requerirán 129 mil millones de pesos.

Al hablar de la prisión que crearía, tuvo que explicar nuevamente, ahora frente a los ecatepenses, que en algunas cosas no coincide con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y aseveró que, en su caso, ella defendería los derechos de las personas detenidas, pero reprochó que no se piensa en los derechos humanos de las víctimas.

Obviamente vamos a proteger los derechos humanos. Los derechos humanos van a ser claves. Sí vamos a proteger los derechos humanos de las personas, que son delincuentes. Yo no, no, yo no, no me atrevo a decir que me gusta la estrategia de Bukele, no, no, hay cosas en las que de plano yo no coincido, pero ¿los derechos humanos de las víctimas dónde quedaron? ¿Dónde están los derechos humanos de las víctimas? , expresó.

En el que es uno de los municipios con mayor cantidad de habitantes del país, Gálvez ofreció un mensaje en un salón de fiestas de la colonia Jardines del Tepeyac, sitio que tuvo capacidad para poco más de 200 personas.