Sobre el posicionamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano y el riesgo de regresión democrática, se manifestó respetuoso de la postura de la Iglesia, con la cual, indicó, tienen buenas relaciones, por lo que declinó polemizar en este tema en el que claramente no concuerdan. También eso podría ser una estrategia de los publicistas, la confrontación. No, no, es amor y paz, amor y paz , pero en cualquier caso, México es un país libre y con libertad de expresión.

Se refirió en diversas etapas de su conferencia al ámbito político. Dijo que están muy desorientados los estrategas, no ayudan en nada, cuando tratan de forzar las interpretaciones sobre la violencia. Tras recordar que crearon la etiqueta de narcopresidente, resaltó que todo esto de la violencia y demás, claro que estamos buscando ayudar, proteger a todos, es nuestra responsabilidad, pero ¿a quién le convendría que hubiese desgracias? Decirles: si tienen pensado manejar esas estrategias nefastas, dañinas, pues que no van a lograr nada .

Sin embargo, fue explícito al descartar un presunto retroceso democrático, poniendo en duda si México realmente vivía en una democracia: porque apenas y estamos dando los primeros pasos hacia una democracia verdadera, auténtica, porque en el tiempo en que supuestamente había democracia se produjo una monstruosa desigualdad económica y social, y los que se beneficiaron fueron los potentados. Ahora es distinto, porque se beneficia fundamentalmente con prioridad al pueblo .

Ante los señalamientos de algunos funcionarios de gobierno de Guerrero, que descalificaron las gestiones de los obispos de la entidad para alcanzar una tregua entre el crimen organizado, sostuvo que no las compartía, pero acotó que cada quien es responsable de sus actos .

Posteriormente hizo algunas alusiones a la sucesión presidencial, sobre la cual aseguró que no va a haber ningún problema: no veo ningún despeñadero, ¿sí?, no veo ningún obstáculo, nada, nada, nada; no veo un panorama gris, nada. Veo un futuro promisorio para México y su pueblo .

–Ya lo sancionó el INE de nuevo, Presidente.

–¿Y eso qué tiene? ¿Lo que estoy diciendo qué tiene que ver? Es lo que deseo y lo que veo yo. No estoy hablando a favor de nadie, nada más es que veo que hay circunstancias muy favorables, inmejorables, para que México siga avanzando, México, que es una potencia cultural en el mundo y que está en un momento estelar. Entonces, estamos muy bien y no hay motivo para el pesimismo, yo estoy optimista, y tengo elementos, tengo razones.