asta las rodillas, como a los rosales , aconsejaba un padre podar los textos a su hija adolescente, quien ya madre y abuela me lo platicaría. Las rodillas , a mi entender, eran de los rosales, cosa equivocada: eran o deben ser las del jardinero. Suena cruel, es, nada más, práctico. El rosal, los rosales, me dicen, florecen así mucho mejor. La anécdota, de Monterrey.

En Puebla hace añales otra persona se quejaba de que de tanto podar en ocasiones el texto desaparecía… Hube de decir que lo importante es que el trabajo no desaparezca. Y el trabajo, por cierto, no sólo no desaparece, sino que cuando debe aparecer lo hace, como si nada.

No digas todo , les digo a quienes trabajan conmigo algunos de sus textos; ni siquiera lo necesario, nada más lo indispensable, y recuerda que lo indispensable es menos de lo que supones. Todo (buen) lector tiene algo de adivino: sé tú cortés con ello .