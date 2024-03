E

l primer tema serio de debate indirecto entre las dos candidatas presidenciales ya está sobre la mesa: la inseguridad pública y las relaciones del crimen organizado con la política y las elecciones.

La puntera, Claudia Sheinbaum, se mantiene en una línea de continuidad programática de lo hecho por el obradorismo, con una pieza heredada, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, convertido al vapor en activista en pro de una reforma judicial profunda, y dos cartas más propias, la ex fiscal capitalina Ernestina Godoy y, sobre todo, el depositario de las mayores confianzas acríticas de la candidata, Omar García Harfuch, perfilado a ser el estratega y ejecutor del plan claudista de seguridad pública.

Con la mitad de las intenciones de voto que Sheinbaum, según la mayoría de las casas encuestadoras más o menos atendibles, la secundaria Xóchitl Gálvez se aferra a una figura de intencionalidad amenazante, una megacárcel de alta tecnología que disuada de delinquir a quienes conozcan de tal horror penitenciario. Ayer reconoció que tal idea no gusta mucho, pero ha decidido mantenerla, además de buscar el regreso de los militares a sus funciones constitucionales y no las de administración y construcción en tareas civiles, y duplicar el número de integrantes de una Guardia Nacional con mando civil.

Falta que las dos aspirantes detallen más sus propuestas, para saber si la morenista busca la prolongación más tecnificada de la tesis andresina de abrazos, no balazos y si la virtual panista está abriendo paso a una nueva guerra contra el narcotráfico .

Astillas