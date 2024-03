Trump comenzó febrero con 30.4 millones de dólares disponibles, en comparación con 130 millones del presidente Biden, según registros federales. Se está acercando a los machuchones para que hagan contribuciones a su campaña. La prensa internacional reporta que el domingo se reunió con Elon Musk, el empresario de Tesla que tiene un negocio en desarrollo en Monterrey, Nuevo León. Todavía no informan si hubo arreglo.

Anoche comenzaban a fluir los resultados del Supermartes, la jornada electoral en varios estados de la Union Americana, tanto del partido Demócrata como del Republicano. Aparecían amarrados el presidente Biden y el ex presidente Trump. Hubo actividad en Alabama, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont y Virginia. El proceso ha sido aburrido –excepto por los líos judiciales de Trump–, porque ninguno de los aspirantes ha tenido contrincantes fuertes. Trump y Biden se enfrentarán en las elecciones del 5 de noviembre. Con uno de los dos le tocará negociar a Claudia Sheinbaum. Necesitará a dos personajes altamente calificados y con experiencia en la cancillería y en la embajada de México en Washington. ¿Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard? ¿Podría repetir Alicia Bárcena?

l contraste de las propuestas en materia de seguridad de las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez confirmó lo que hemos venido viendo los últimos meses. Experiencia y preparación en la aspirante presidencial de Morena e incapacidad para armar un esquema que haga sentido en la abanderada del prianismo. Sin embargo, tiene buen olfato para los negocios. Lanzó la idea de la construcción de una cárcel enorme para encerrar a los delincuentes, una copia de lo que está haciendo el presidente Bukele en El Salvador. La iniciativa posiblemente oculta el interés de concesionarla a un empresario privado como se vino haciendo en gobiernos anteriores. Sólo que para armar el negocio primero tiene que ganar las elecciones. Jorge Castañeda surgió de su inexistencia para sugerir una estrategia: “El manual ahorita es ‘ go negative’ con Claudia Sheinbaum, no con López Obrador, o también con López Obrador, con investigación de oposición, con chismes, con todo”. Es lo que han venido haciendo, y tampoco les ha dado resultado.

Problemas de crecimiento

El siguiente reproche que posiblemente se hará al presidente López Obrador es que en el norte del país la economía ¡está creciendo explosivamente! ¡Oh paradoja! Ya no hay bodegas disponibles, faltan viviendas para los trabajadores, los alquileres se dispararon, escasea el agua. Se suponía que las cosas iban a ser al revés al final del sexenio. Pero el nearshoring está atrayendo a un número importante de empresas que quieren producir en la frontera para exportar a EU. Tijuana ya está saturada.

Se cayó el sistema

Hubo una tregua en la batalla política en redes sociales, pero no porque haya sido acordada por los partidos. Como todos saben, se cayeron los sistemas de WhatsApp, Facebook e Instagram. El problema duró varias horas y quedaron desconectados millares de usuarios. Sin embargo, X y TikTok no fallaron y ahí pudieron pegarse con ganas.

Ombudsman Social

Asunto: pactos de sangre

Los pactos o compromisos de sangre siempre salen mal. Xóchitl firmó un compromiso con sangre, los diabéticos nos pinchamos el dedo para control de glucosa. Sustancial diferencia. Será un exceso llamar satanismo a uno y a otro no, no sé, pero a mí me causa rechazo ese nivel primitivo de comprometerse.

Arturo Martínez y Ramos

Twitterati

Dice María Elena Morera, amiga y defensora de García Luna, que AMLO nunca demostró que la Policía Federal era corrupta. ¿No? Y entonces por qué está el secretario de Seguridad de Felipillo en la cárcel, acusado de narcotráfico

