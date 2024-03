Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de marzo de 2024, p. 23

Nueva York. Millones de votantes en 16 estados y un territorio estadunidense –así se llama para no ponerle etiqueta de colonia– participaron en elecciones internas de cada partido seleccionando dos candidatos que la gran mayoría de los estadunidenses no quieren: el demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump.

Los resultados finales en algunos de los estados no serán dados a conocer hasta hoy, pero todo indica que Biden y Trump arrasarán en casi todas las contiendas estatales en juego este llamado supermartes. Las elecciones internas de los dos partidos nacionales se realizaron en Alaska, Alabama, Arkansas, California, Colorado, Massachusetts, Maine, Minnesotta, Carolina del Norte, Oklahoma, Tenesi, Texas, Utah, Virginia, Vermont, Iowa y el territorio de Samoa Americana.

Las únicas derrotas al cierre de esta edición fueron Vermont para Trump, donde ganó Nikki Haley, la única republicana aún en la contienda; y del lado demócrata, Biden sufrió una derrota en la micro-primaria de unos 100 votantes en Samoa Americana.

Trump festejó sus triunfos como una conquista nunca antes vista y conclusiva . Afirmó que todos los problemas que tenemos hoy día no serían problemas si él hubiese sido presidente. Y retornó a su retórica antimigrante afirmando que “en algunas maneras, somos un país de tercer mundo –somos del tercer mundo en nuestras fronteras”. Biden, añadió, es el peor presidente en la historia .

Biden, igual que Trump, ya está girando hacia la elección general, y al festejar sus triunfos arremetió contra el republicano advirtiendo que los resultados de esta noche dejan a los estadunidenses con una decisión clara: vamos hacia adelante o permitiremos que Donald Trump nos arrastre hacia atrás, al caos, división y oscuridad que definieron su tiempo como presidente .

Pero el día con el mayor número de elecciones internas de los dos partidos nacionales para candidatos presidenciales en el año no tuvo suspenso. No conozco un acto polítiico que haya atraído más atención a pesar de ser tan poco relevante. La decisión ya se ha tomado , declaró el veterano encuestador republicano Frank Luntz a The Guardian. “El supermartes nunca ha importado menos”.

Esta fue la primera elección en estados como Carolina del Norte y Alabama, donde nuevas medidas diseñadas para suprimir el voto estaban en efecto. Esta contienda también está registrando un nuevo récord en gasto electoral y la organización Adimpact reportó que se invirtió un total de 65 millones de dólares en estas primarias; las más caras en Carolina del Norte, California y Alabama. El negocio de las elecciones en este país llegará a niveles sin precedente este año, pronostican expertos.

Según encuestas a pie de casilla, la inmigración y la economía eran las principales preocupaciones en estados como Virginia y Carolina del Norte. Pero al parecer, el electorado que participó ayer está bastante confundido, con 60 por ciento de votantes en Carolina del Norte, Carolina del Sur y Iowa que indican que no creen que Biden haya ganado la elección de 2020 (eso, a pesar de nula evidencia y el hecho de que ha estado en la Casa Blanca durante los últimos tres años).