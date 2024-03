La oposición, en contraste, está bajo presión. No tiene en la práctica candidato, luego de que fue ratificada una inhabilitación por 15 años para ejercer cargos públicos contra la ex diputada María Corina Machado, ganadora de las primarias, celebradas al margen de los requisitos de la autoridad electoral

El gobierno y la oposición acordaron elecciones en el segundo semestre de 2024 en negociaciones mediadas por Noruega, como parte de un pacto que incluye la observación de la Unión Europea y otros actores internacionales.

Maduro, quien gobierna desde 2013 tras ser ungido por Chávez antes de morir, dijo a principios de año que era prematuro confirmar si buscaría un tercer mandato, aunque importantes dirigentes chavistas dan por hecho su candidatura por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Su relección en 2018 fue tachada de fraudulenta por la oposición, que boicoteó los comicios, y Estados Unidos, que impuso una batería de sanciones para intentar, sin éxito, sacarlo del poder. La UE también desconoció el resultado.

Abanderada de la oposición rehúsa hacerse a un lado

Machado no ha reaccionado al cronograma, pero León sostuvo que está clarísimo que María Corina no va a ser candidata y no va a permitir una sustitución de su candidatura por alguien que ella no nombre .

Aunque se barajan nombres, Machado ha negado la posibilidad de hacerse a un lado, al insistir en que irá hasta el final , apoyada por los más de 2 millones de votos con los que arrasó en las primarias de la coalición opositora Plataforma Unitaria, en un proceso que no tuvo reconocimiento oficial.