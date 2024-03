De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de marzo de 2024, p. 20

Michal Paikin, vocera del Kibbutz Be’eri, desmintió la agresión sexual que habrían sufrido dos de tres víctimas señaladas en el reportaje del diario New York Times Gritos sin palabras: cómo Hamas convirtió la violencia sexual en arma el 7 de octubre , publicado en diciembre, informó la revista digital The Intercept.

“Sólo les dispararon. Y digo ‘sólo’, porque no fueron sometidas a abuso sexual”, explicó Paikin refiriéndose a las hermanas Sharabi, de 13 y 16 años, residentes de Be’eri.

Los abuelos maternos de las niñas, Gillian y Pete Brisley, que no fueron consultados por el New York Times, declararon a medios israelíes: les dispararon, no les hicieron nada más. Un soldado dijo que vio a nuestra hija, pero ella estaba cubriendo a las dos niñas cuando les dispararon. Todas estaban abrazadas con Lianne, quien hizo lo que hace una madre: sostener a sus bebés en brazos, tratando de protegerlas hasta el final .

La historia de la supuesta violación fue difundida por un paramédico de las fuerzas de defensa de Israel: una estaba tendida de costado, con los calzones rotos y hematomas en la ingle. La otra estaba en el suelo boca abajo, con los pantalones de la piyama hasta las rodillas, las nalgas expuestas y la espalda manchada de semen , publicó el New York Times.

Un vocero del gobierno israelí, Eylon Levy, conectó al paramédico anónimo con medios de comunicación internacionales para describir esta escena, ubicándola unas veces en Be’eri, otras en Nahal Oz, de acuerdo con la investigación de The Intercept. De esta manera llegó con el equipo del New York Times.

El periodista estadunidense Jeffrey Gettleman trabajó con dos reporteros israelíes novatos, Adam Sella y Anat Schwartz.

Esta última reveló en entrevista detalles del reportaje. Mencionó que su única fuente sobre las supuestas violaciones fue el paramédico . Entre los vecinos nadie vio ni escuchó nada , tampoco los hospitales registraron admisiones de víctimas de delitos sexuales en la incursión de Hamas del 7 de octubre. Y como seguir buscando tomaba mucho tiempo, dejaron de hacerlo.