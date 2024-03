Senadoras de todas las fuerzas políticas cerraron filas con Victoria Figueira, madre de una niña de cuatro años víctima de abuso sexual, quien exigió justicia para el agresor de su pequeña y la destitución del juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, quien absolvió al imputado. Figueira narró las irregularidades y corruptelas que padeció en los dos años que llevó el juicio contra quien abusó de su hija, quien es hermano de su ex esposo.

Agregó: “así llegamos a la parte intermedia oral, con el juez Juan Alejandro Martínez Vitela, quien pasó por alto la declaración que mi hija hizo a solas con él; le dijo quién es su agresor, cómo la agredió y dónde, (...) la revictimizó al escucharla y la discriminó por su edad. Me dijo: ‘lo siento mucho, señora. Sí le creo en lo de los tocamientos; sin embargo, la niña no me dijo la hora, el día exacto ni la dirección de la casa de su tío’”.

Las presidentas de las comisiones de Salud y de Igualdad de Género, Margarita Valdez y Malú Micher, de Morena, y la panista Josefina Vázquez Mota, titular de la Comisión de los Derechos de la Niñez ofrecieron dar seguimiento al caso hasta que se castigue al responsable y el juez sea cesado.