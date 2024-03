▲ En las imágenes, la saxofonista Mercado; Alfonso Umaña, batería, y Saúl Ojeda, contrabajo. Foto Marco Peláez

La noche en que este diario asistió, protagonizó el concierto el trío de la saxofonista Carolina Mercado, integrado también por Alonso Umaña en la batería y Saúl Ojeda en el contrabajo. Ofrecieron una melódica y subyugante velada, en la que Mercado ejecutó una de sus composiciones, mientras el público permaneció expectante disfrutando de un momento lejos de la rutina y las tensiones diarias.

Mercado, de 29 años, contó que es saxofonista por la influencia de su hermano y, aunque llegó a tocar guitarra, me sedujo la libertad que me permite esta música de ser yo misma. Ahora me he enfocado en tocar el sax y, es verdad, no existen muchas mujeres ejecutantes de este instrumento, pero también es cierto que desde hace cerca de ocho años esto ha comenzado a cambiar .

Antes del show, Ernesto Nataren, uno de los socios del lugar, contó: nos ha ido bien en Júpiter Cervecería; luego de la pandemia nos costó trabajo levantarlo. El sitio es agradable y el equipo de trabajo, muy especial, contagia a las personas que vienen y después se vuelven clientes frecuentes .

Detalló: adaptar para proyectos de jazz la parte superior fue muy interesante, porque en el otro espacio, en nuestra programación esa música no estaba contemplada porque es más hacia lo comercial. Sin embargo, con la propuesta de Rossana, creímos interesante tener este espacio íntimo para quienes deseen escuchar este género, conocer cosas nuevas y, sobre todo, apoyamos el arte y los nuevos talentos .

Además, a Júpiter, entre la Cervecería y el Salón, asisten personas de todas las edades. Todo es un proyecto familiar y amistoso; se ha hecho una buena sinergia entre los asistentes y el espacio que, además, ofrece precios accesibles. Tenemos una buena selección de mezcales artesanales de diversos puntos del país y en la barrita, que está en la entrada, llamada Casa Murciélago, se cuenta con más de 200 tipos , además de cerveza, vinos, coctelería y gastronomía.

En el Salón Júpiter, para 50 personas, se presentarán, el jueves Sued-Nandayapa-Verástegui, y el día 21 de marzo Arrabafunk en la fiesta de primavera. La sede en Malintzin 199, colonia del Del Carmen, Coyoacán. Se abren las puertas a las 20 horas y los conciertos son a partir de las 21: 30 horas, con un costo de 120 en efectivo.