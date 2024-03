Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de marzo de 2024, p. 19

A una década de que se declaró a América Móvil agente preponderante, su participación de mercado se ha reducido en alrededor de 10 puntos porcentuales, pero otras compañías del sector siguen sin poder competir con ella, reportó la consultora mexicana The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

Sus analistas no coinciden en las razones por las cuales no se ha reducido más la participación de América Móvil. Entre otras, señalan que el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha operado incompleto desde 2020 y eso ha retrasado nuevas medidas; que no tiene suficientes dientes para hacer su trabajo y que no aplica las herramientas que ya tiene en la ley.

De acuerdo con The CIU, en 2023 el crecimiento sector de telecomunicaciones mostró una ligera aceleración, por un alza de las ventas de teléfonos celulares.

El año pasado, de cada 100 pesos reportados en el sector de telecomunicaciones, 55 fueron generados por América Móvil. Hace una década, cuando se declaró al corporativo agente económico preponderante, esta cuota era tres de cada cuatro pesos.

Los analistas de The CIU comentaron que en un inicio las medidas para contrarrestar el poder de mercado de América Móvil avanzaron con rapidez, pero en años recientes se han estancado. Datos presentados por la consultora muestran que en algunos mercados este retroceso ha sido más marcado.