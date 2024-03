Adriana Díaz Reyes

El pasado 26 de febrero, Gabriela Agúndez por fin respiró con alivio. Convertirse de manera oficial en seleccionada olímpica le quitó un peso de encima a la clavadista, quien a partir de entonces desechó cualquier inquietud de su mente para concentrarse de lleno en su preparación.

Tengo mis dos lugares bien ganados, me siento muy contenta, miro atrás y no ha sido fácil con el tema del retiro de becas. Tuvimos que obtener el recurso para ir a competir y es por eso que el verme en la lista clasificada, me hace sentir muy orgullosa , compartió la deportista, quien competirá en las pruebas de plataforma individual y saltos sincronizados.

Como medallista olímpica, Agúndez percibía 41 mil pesos de beca mensual por parte de Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) hasta diciembre de 2022 y sus otros ingresos provenían de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ya que forma parte del Ejército en el rango de cabo, agregando un estimado de 13 mil 400 pesos al mes. Tras los problemas legales de su federación, la sele-ccionada se quedó con el apoyo más pequeño, aunque después agregó patrocinadores que han cobijado su fogueo internacional.