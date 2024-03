En la mente del español Pedro López, técnico de la selección mexicana femenil, no existe otro escenario más que la final por el título de la Copa Oro W. Para llegar ahí, sus jugadoras deben salir victoriosas ante Brasil, una de las potencias mundiales en la categoría y su rival en las semifinales del torneo. El ambiente es inmejorable en la concentración de las mexicanas. Luego de avanzar sobre Paraguay en la fase anterior, López considera que está frente a una de sus mayores pruebas para demostrar que su crecimiento no es obra de la casualidad.

Sin favoritos

Dentro del vestuario mexicano, no se habla de favoritos ni de finales anticipadas. El entrenador europeo advierte que intentarán jugar contra la historia, pues el dominio de la Canarinha en diferentes competencias oficiales se ha mantenido durante años. Imaginen la alegría que puede darnos ganar el partido de mañana (hoy), no sólo por clasificar a la final, sino por hacernos fuertes , agrega. Lo de Estados Unidos no fue una casualidad, sino que es una realidad .