La editora de Random House, Pilar Reyes, destacó que este libro es un maravilloso cierre por varios motivos: el amor, trasmutado aquí en deseo, es el tema central de la novela, como lo es de la obra entera de Gabo. Además, la novela está completa, aunque para su autor no fuera definitiva. Comparto la hipótesis que aventuran sus hijos en el prólogo: quizá la falta de facultades que no le permitieron a Gabo terminar el libro también le impidieron ver lo hermoso y pertinente que era. Este libro es la prueba de que un escritor no puede dejar de escribir. O, por decirlo de otro modo, que no puede vivir sin escribir .