Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de marzo de 2024, p. 2

La poeta indígena Margarita León (Santiago de Anaya, Hidalgo, 1982) sufrió una experiencia aterradora cuando era niña: la muerte de su madre durante el parto de su décimo hijo. Margarita, de entonces 9 años, quiso recitar un poema para rendirle un homenaje en un festival del Día de las Madres, pero enmudeció frente a los asistentes.

Ese es el origen de mi poesía: emular la voz de una mujer humilde, sumisa, que sufrió todo tipo de violencia y falleció a los 35 años junto con mi hermanito. Desde entonces, guardé en mi mente todo lo que ella me dijo hasta que ese torrente de versos me desbordó y ya no pude callar más , explicó la autora en entrevista con La Jornada.

En el contexto del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, León atestiguó su lucha contra la soledad. “Si no hubiera comenzado a escribir, hace mucho que mi vida se habría caído a un abismo.

“La poesía puede funcionar como un pretexto maravilloso para explorar rincones que nunca habíamos visto. Después de leer a la académica, antropóloga e investigadora Marcela Lagarde, estoy totalmente convencida, como dice ella, que empoderarse implica fortalecer la autoestima.

El patriarcado nos enseña a actuar para otros, a cuidar de los demás; sacrificamos nuestro propio placer para otras personas y por esa razón aseguro que escribir poesía equivale a explorar el alma con todo lo que eso implica.

Poeta bilingüe otomí-hñähñu y traductora en español, Margarita León decidió usar el mismo nombre de su madre en todas sus publicaciones, además de reconocer y difundir la poesía en lenguas originarias.

“Irma Pineda, Natalia Toledo y Briseida Cuevas Cob fueron la punta de lanza en la tradición literaria indígena. Abrieron un camino inmenso y ahí vamos secundándolas. Ellas limpiaron la maleza del camino y el resto seguimos trabajando duro para poder sobresalir en un mundo gobernado por hombres.