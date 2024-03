Atendiendo el derecho tributario, así como los principios de legalidad, tipicidad, irretroactividad, no concurrencia, responsabilidad y proporcionalidad, y a los parámetros de sanciones mínimas y a la jurisprudencia en materia de multas excesivas, se propone no incrementar las infracciones, pero que en caso de reincidencia la multa aumente 100 por ciento por cada nuevo incumplimiento , puntualizó el también presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso local.

El legislador aseveró que el suministro de agua para consumo humano, así como su extracción y distribución, es un tema fundamental que corresponde a todos, y aseguró que ante la situación actual del agua, es fundamental brindar la información correcta a la población.

Por ello, aclaró que no existe el llamado día cero de que se acabará el agua en la Ciudad de México y el país, como ha asegurado el sector conservador.