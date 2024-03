Ante la pregunta acerca de si es sostenible o no otorgar estar tasas de retorno a los ahorradores, el presidente de la CNBV se limitó a contestar que hay otro impacto importante en el ahorro por medio de los Certificados de la Tesorería (Cetes) que ofrece Nacional Financiera (Nafin); no cobran comisión, en las empresas tampoco, es atractivo, si es viable o no, eso no lo sé, pero es un negocio que está motivando a que haya más ahorradores, con inclusión financiera en lugares donde no había opciones .

Esta guerra de tasas se presenta únicamente entre las instituciones que operan bajo una figura virtual, mercado en el que no participan las grandes entidades bancarias del país, que califican estas tasas de aberrantes .

“¿Hay que creerles o no? Eso ya es una decisión que tomará cada uno, lo que sí vemos es una clara competencia, a veces no simétrica en términos de crédito y débito. En temas de crédito, no hemos visto morosidad… hoy no se ve ese tema como relevante.

“También podemos diferir en nuestro punto de vista; yo no recibo con tan buena bienvenida a estas empresas fintech asimétricas; si bien complementan a la banca, también empezamos a ver tasas de interés pasivas un poco aberrantes; es decir, tasas de interés que superan en algunos casos ya 17 por ciento”, expresó en conferencia Daniel Becker, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México.

Recursos seguros

Para garantizar el ahorro de las personas, existen seguros de depósito en las Sofipos. Los fondos están protegidos por el Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y de Protección a sus Ahorradores, que protege hasta 150 mil 700 pesos.

Por su parte, en las cuentas bancarias, los recursos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que cuenta con un seguro de 2 millones 768 mil 169 pesos.