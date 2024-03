Trabajadores del aeropuerto, junto con usuarios del transporte público, optaron por ingresar a las estaciones del Metro Aeropuerto, de la línea 1, o caminar hasta Terminal Aérea, de la línea 5, para ver si llegamos a checar y no nos descuentan el día .

Los inconformes cerraron Circuito Interior, cerca de la avenida Capitán Carlos León, acceso principal a dicha terminal aérea. No obstante, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX los encapsularon y los replegaron para liberar las arterias viales, acción que derivó en golpes y jaloneos con los uniformados, lo que afectó a cientos de viajeros y automovilistas, debido a que se hicieron cortes a la circulación en Eje 1 Poniente y avenida Ignacio Zaragoza, provocando largas filas de vehículos que debieron esperar con el motor apagado para continuar con dirección a La Raza.

Piden tratamientos de células madres para columna

Más tarde, personas con lesiones medulares, la mayoría en silla de ruedas, también bloquearon el acceso principal a la terminal 1 para exigir que el gobierno federal los ayude a recibir un tratamiento de células madres para la columna. La policía capitalina y del AICM apoyaron a los pasajeros trasladándolos en camionetas y patrullas para que no perdieran sus vuelos.

Los manifestantes, quienes integran la Asociación Lesionados Medulares México, demandaron que la Secretaría de Salud realice terapias con la vacuna NC1, que se utiliza en otros países para el tratamiento de las secuelas producidas por accidentes traumáticos sobre la médula espinal.

Queremos la réplica del tratamiento celular para mejorar mi calidad de vida , Gobierno, las personas con discapacidad solicitamos la réplica del tratamiento celular , Ayuda a las personas con discapacidad motriz, estamos muriendo por infecciones urinarias se leía en algunas pancartas que cargaban en sus manos los afectados por esta enfermedad.

La presidenta de la asociación, Margarita Carreto, reiteró la demanda de que las autoridades sanitarias repliquen el tratamiento NC1. Las autoridades nos dan largas y no estamos de acuerdo. Somos muchos lesionados en México. Hay muchos encerrados muriendo de dolor porque se les presentan complicaciones, daños renales. En las otras reuniones no aceptamos lo que nos daban porque no estábamos de acuerdo .

En su cuenta de la red social X, el ACIM dio alternativas a los viajeros para ingresar a la Terminal 1 del aeropuerto capitalino. Después de las 17 horas los inconformes se retiraron.