De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 5 de marzo de 2024, p. 8

Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propone negar el amparo de la ley al ex comisario de la Policía Federal Preventiva (PFP) Javier Herrera Valles, quien denunció los nexos con el narcotráfico del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública Genero García Luna, y que ahora reclama la responsabilidad patrimonial del Estado por 70 millones 637 mil 570 pesos por concepto de reparación de daños y perjuicios materiales y daño moral.

Javier Herrera ha dicho que su detención y encarcelamiento fue resultado de las denuncias presentadas contra García Luna, preso en Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Será la primera sala la que analice la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuyo proyecto no pone en duda las afirmaciones del ex funcionario, pero sostiene que en este asunto la Fiscalía General de la República (antes Procuraduría General de la República, PGR) no incurrió en una actividad administrativa irregular.