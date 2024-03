No será la guerra de Calderón , garantiza la aspirante opositora

Enrique Méndez y Alma E. Muñoz

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, presentó 15 propuestas en materia de seguridad, entre las que incluye convocar a un acuerdo nacional por la paz y sacar a los militares de cualquier actividad civil . Su apuesta sería recuperar el territorio con inteligencia, apoyo de la Guardia Nacional y del Ejército , pero no será la guerra de Calderón .

Para presentar su proyecto, convocó a una conferencia en la que afirmó: no es mi intención dañar al Ejército y su reputación, pero no es su papel tener líneas aéreas ni administrar trenes. Tiene otro papel demasiado digno. Lo que es de los civiles, a los civiles; lo que es de los militares, a los militares .

Se le insistió en si espera que las fuerzas armadas den su beneplácito para dejar aduanas, aeropuertos y trenes asignados en el actual sexenio, a lo que respondió: los generales de los contratazos, no, pero la tropa de los trancazos estaría encantada de regresar .

Ante los comentarios de que recuperar el territorio implica acciones de fuerza, incluso enfrentamientos, aclaró que para eso no se necesita enfrentar al Ejército con los delincuentes, sino aplicar la ley .

No obstante, admitió que los militares tendrían que responder al crimen organizado cuando no haya de otra; ni modo, se tienen que defender. Voy a ser una buena comandante de las fuerzas armadas porque agallas y capacidad tengo. Quiero ser presidenta para usar lo que establece la Constitución, para devolver la paz y la tranquilidad. Trataré siempre con inteligencia, evitar confrontación que cueste vidas humanas, pero cuando sea necesario no voy a permitir que al Ejército lo saquen a escobazos, eso es lo que le ha quitado la honorabilidad, después del Ejército no hay nada. Así es que más nos vale cuidarlo .

Señaló que ni siquiera hay que hacer tanto ni mandar a enfrentar el Ejército a balazos con los delincuentes, sino aplicar la ley, lo cual no significa agarrarlos a balazos, matarlos; no sé por qué piensan que aplicar la ley es un exterminio .

Como parte del paquete que propuso ayer están, entre otras medidas, duplicar el número de agentes del Ministerio Público y de juzgadores, incrementar a 300 mil la cifra de integrantes de la Guardia Nacional, la construcción de al menos una cárcel de máxima seguridad para los capos y delincuentes más peligrosos.

Por la tarde, Gálvez viajó a Puerto Progreso, Yucatán, donde no logró llenar el Parque Independencia, frente al palacio de gobierno de ese municipio. Ahí aseguró que está lista para ganar y el país tendrá a la presidenta más valiente , que pondrá fin a los abrazos a los delincuentes e irá sobre las organizaciones criminales. Se les acabó el negocio y ya no van a vivir del trabajo de los mexicanos .

Durante el mitin fueron visibles los huecos. Apenas hubo unos cuantos banderines del PAN; no fueron visibles los del PRI ni del PRD, que también son parte de la coalición opositora. En cambio, sobresalían las banderas de Yucatán y de los llamados xochilovers.