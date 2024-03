L

ástima: a Ricardo Salinas Pliego ya no le funcionan sus campañas sucias ni los corifeos mediáticos incluidos en su nómina (que se prestan a todo tipo de bajezas) para obtener canonjías y/ o quitarse de encima obligaciones legales, de tal suerte que, por mucho que se retuerza, grite y chantajee, tendrá que pagar los impuestos que adeuda desde hace alrededor de dos décadas, periodo en el cual dos gobiernos panistas y uno priísta le permitieron todo tipo de tropelías–como a otros barones–, pero para su disgusto se topó con pared con la nueva administración.

Son muchas las campañas sucias orquestadas por este impresentable, pero para no ir más lejos, y ante la obligación de pagar alrededor de 25 mil millones de pesos en impuesto no cubierto, meses atrás el de los abonos chiquitos y los intereses de usura lanzó una campaña contra los libros comunistas de texto gratuito, pero no le resultó.

Después puso en acción otra, porque el gobierno me quiere robar un campo de golf en Huatulco, Oaxaca, cuando en realidad llegó a su término la concesión otorgada por administraciones anteriores y la actual decidió no prorrogarla. Tampoco le resultó útil (de hecho, ese terreno ya es área natural protegida).

Sin embargo, como la papa fiscal no se la puede quitar de encima, ahora Salinas Pliego (en entrevista exclusiva con Javier Alatorre, uno de sus corifeos, transmitida en Tv Azteca, una concesión del Estado) denuncia que “nos persigue el SAT con una determinación injusta, de que estas pérdidas fiscales no son válidas. Y luego se voltea y dice: ‘Ah, como tuviste esas pérdidas fiscales y una reforma, me las tienes que devolver y págame dos’”.