Es más modesto, está formado por 15 puntos, los siguientes son los más destacados: 1) Ninguna concesión al crimen organizado, se acabaron los abrazos para los delincuentes . 2) Recuperar el respeto por la vocación de las fuerzas armadas. 3) Nuevas policías con poder para vencer al crimen. 4) Gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de gobierno, al Congreso federal y a la sociedad, para lograr la paz. 5) Duplicar el número de ministerios públicos locales y federales. 6) Volver la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional.7) Uso de tecnología y de inteligencia. 8) La construcción al menos de una prisión de máxima seguridad y de alta tecnología en donde encerrarán a todos los capos. 9) Constituir 32 equipos de policías de reacción. Xóchitl no tiene experiencia en temas de seguridad, su paso por la entonces delegación Miguel Hidalgo no dejó huella, excepto por los contratos que recibió su empresa privada.

Ese inasible objeto del deseo

¿Qué es la felicidad? El INEGI se metió en problemas al reportar que el pueblo mexicano es feliz sin antes definir el concepto. Causó variadas reacciones. ¿Se puede ser feliz debiendo el alquiler de la casa, la tarjeta de crédito, las colegiaturas..? Más allá de esas consideraciones, el informe asegura que los mexicanos tenemos una perspectiva positiva de nuestra realidad y 48 por ciento de la población adulta dice que está satisfecha o muy satisfecha con su vida; 45 por ciento no están completamente satisfechos, y el resto, una minoría, es el de los desdichados.

Trump, imparable

La Corte Suprema de Estados Unidos incorporó a Donald Trump en la boleta presidencial de 2024, rechazando los intentos de responsabilizarlo por el asalto al Capitolio en enero de 2021. Esa fue la buena noticia de ayer para Trump. La segunda será hoy, supermartes, cuando 15 estados seleccionarán a sus delegados a la convención nacional del Partido Republicano. Espera ganar todos. La tercera noticia es mala para los mexicanos: el magnate está decidido a cerrar la frontera.

Ombudsman social

Asunto: satanismo. Efectivamente no es satanismo el hecho de que la señora Xóchitl haga un pacto con la sociedad y juramente un escrito con una mancha de su sangre, incluyendo la vida de sus hijos, con la promesa de no desaparecer los apoyos sociales. Me recuerda la canción de Julio Jaramillo titulada Nuesto juramento, en la que manifiesta que escribirá "con tinta sangre del corazón" su promesa de amor eterno. Recursos de chusco dramatismo teatral.

Twitterati

¿Sabías que si te divorcias, tienes que esperar hasta 300 días; es decir, casi un año, para volverte a casar si así lo deseas? Contrario al hombre, que en el momento que se divorcia, inmediatamente puede volverse a casarse.

