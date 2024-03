Juárez y el Estado

L

a soberanía nacional ha sido uno de los distintos problemas que presentaron los gobiernos mexicanos; las insurrecciones o intervenciones no dejaron que México se mantuviera como un país emancipado. Las instituciones eclesiásticas tenían un alto poder económico y social, situación que no permitía formar un poder estatal que pudiera ser firme y estable. Las Leyes de Reforma atacaron a los desmedidos intereses del clero y le quitaron la protección que el fuero les concedía. La separación Estado e Iglesia se dio gracias a las actuaciones de Benito Juárez, quien naciera el 21 de marzo de 1806, haciendo de México un país con libertad de culto.

Luis Enrique Aparicio López

Oportunidad para la autocrítica académica

Los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) realizan las Jornadas de Balance Académico, que abordan el problema educativo de manera cuantitativa sin tocar el problema de fondo: el nivel académico de los estudiantes del CCH ha caído de manera dramática, mientras el egreso del bachillerato ha ido creciendo. Los estudiantes leen menos que hace 30 años y su capacidad de abstracción también es menor, conceptos como capitalismo, Estado, modo de producción son difíciles de comprender debido a una educación que privilegia lo visual, los estudiantes ponen su preocupación en las calificaciones y no en los aprendizajes.

Años de pandemia, de enajenación tecnológica y el traslado de la orientación paterna a los celulares contribuyen a este fenómeno que tarde o temprano lamentaremos.

Es importante hacer una pausa en la aplicación de la tecnología en la educación, de regresar a libros impresos, ampliar bibliotecas, incorporar materias de arte, literatura, pintura, música, un enfoque que deje atrás el productivismo.

Emilio Vivar Ocampo

Aclaración

Me atrevo a robarles un minuto de su tiempo para reconocer públicamente un lamentable error que cometí en la columneta del lunes pasado. Al anotar el nombre del ex presidente del INE Lorenzo Córdova, le agregué un apellido que no le corresponde.

Ortiz Tejeda

Mentira como verdad

Tras terminar la concentración en el Zócalo el 1º de marzo, las vialidades de la CDMX ya estaban inundadas de propaganda de la oposición con la leyenda El cambio viene . No sorprende que se apropien de un lenguaje libertario y democrático para engañar.

Lo inaudito es mostrar un rostro sonriente que está asociado con el asunto del llamado cártel inmobiliario . El anuncio está suscrito por los tres partidos que lo apoyan. En este contexto, ¿qué significa su sonrisa? ¿Tiene algún significado que las siglas de los partidos aparezcan con letra chiquita ?

Juan Estrada

Democracia de izquierda y derecha

Si se entendiera la epistemología de la palabra democracia, tan usada por políticos en tiempos electorales, quedaría claro el concepto y su definición para quienes aún no la entienden o tienen una idea equivocada de ella.