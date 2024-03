Jim Cason y David Brooks

Martes 5 de marzo de 2024, p. 23

Charleston y Nueva York., Los manifestantes llegaron a Charleston y a otras 31 capitales estatales de todo el país el pasado sábado con ataúdes, lápidas y pancartas para llamar a una renovación moral con el propósito de movilizar a 140 millones de pobres y de trabajadores de bajos ingresos y demandar un gobierno que luche contra la pobreza y no contra los pobres.

En este país, 800 personas mueren cada día por resultados directos de la ola de pobreza. Eso es inaceptable en uno de los países más ricos del planeta , declaró Pam Garrison, copresidenta de la Campaña de los Pobres en Virginia Occidental. Hablando en las escalinatas del Capitolio local, agregó que la entidad tiene una de las tasas de muerte más altas a causa de enfermedades vinculadas con la pobreza y las tasas más bajas de educación en el país. Esto no está bien. No podemos permitir que esto defina lo que es Virginia Occidental. Necesitamos representantes políticos que nos representen, y no a sus bolsillos , añadió ante varios cientos de líderes religiosos, trabajadores sociales, sindicalistas y funcionarios locales que se congregaron para este mitin.

El sábado, por Estados Unidos, trabajadores de bajo ingreso, religiosos, defensores de los derechos de las mujeres, de derechos laborales y de la comunidad gay, entre otros, realizaron actos para lanzar una campaña nacional que en los próximos tres meses intentará movilizar a millones de votantes de bajos ingresos o pobres que suelen no votar para exigir a los políticos que aborden el problema de la pobreza. Si uno fuera a un funeral cada día, tendrías que dedicar 600 años para ir a los funerales de la gente que muere de manera silenciosa de pobreza en este país , afirmó el reverendo William Barber II, uno de los copresidentes nacionales de la Campaña de los Pobres.

En el capitolio estatal en Montgomery, Alabama, trabajadores que se están organizando con el gremio automotriz UAW para sindicalizar una planta de Hyundai, se sumaron al mitin. En Raleigh, Carolina del Norte, cientos de trabajadores escucharon a Jamey Gunter, del Sindicato de Trabajadores de Servicios del Sur: necesitamos políticos que enfrenten a estas empresas, y que estén del lado de los trabajadores .