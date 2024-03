Jim Cason y David Brooks

Periódico La Jornada

Martes 5 de marzo de 2024

Washington y Nueva York., El ex presidente Donald Trump y el actual mandatario Joe Biden no están de acuerdo en mucho, pero ambos afirman que existe una seria amenaza de que el sistema democrático de este país llegue a su fin este año, si es que el otro gana.

En este año electoral extraordinario –entre otras cosas por la retórica existencial de ambos candidatos y sus equipos– las elecciones primarias en 15 estados en este llamado supermartes consolidarán las posiciones de lo que todo indica serán los dos contendientes principales para la presidencia en noviembre. No hay suspenso sobre los resultados, con Biden y Trump ganando las primarias de sus respectivos partidos.

El otro gran acto político de la semana, el informe presidencial anual ante el Congreso programado para el jueves, servirá para que Biden ofrezca su proyecto político para la relección.

Mientras, Trump logró superar un obstáculo más a su campaña electoral, cuando la Suprema Corte falló a su favor al decidir que el estado de Colorado no podía descalificar a Trump como candidato presidencial sólo porque intentó subvertir los resultados de la última elección presidencial. Colorado ahora tiene que resituir el nombre de Trump en las boletas electorales y el fallo unánime de la Corte implica que aquellos que han impulsado iniciativas para anular la candidatura del ex presidentes en las boletas de otros estados ya no podrán prosperar. Sin embargo, el magnate aún enfrenta por lo menos cuatro juicios con un total de 91 cargos criminales y, por ahora, continúa dividiendo su tiempo batallando en las cortes mientras sigue con su campaña.

Trump ha calificado la presidencia de Biden de pesadilla para el país. En un discurso reciente ante conservadores afirmó: nuestro país está siendo destruido, y la única cosa que está entre ustedes y la obliteración soy yo .

En un mitin electoral en Carolina del Norte, Trump explicó que la decisión de Biden de permitir el ingreso de más inmigrantes es una conspiración para derrocar a Estados Unidos de América (al parecer, sólo por dejar que ingresen extranjeros). Agregó que Biden habla de democracia, pero él es un peligro para la democracia .