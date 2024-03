Las incubadoras dependen del clima, pues funcionan con páneles solares. La electricidad es cuestión de vida o muerte en los hospitales , aseveró Hiba Tibi, directora de la ONG Care, en Cisjordania y Gaza, donde los recién nacidos están entre los más afectados: mueren porque no hay luz para las incubadoras, por no tener asistencia respiratoria, o madres que mueren en las mesas de operación porque las máquinas de asistencia o reanimación están apagadas , relató.

Mientras. en El Cairo siguen las negociaciones para una tregua, tras haber logrado en la víspera avances significativos . Los mediadores en el conflicto, Egipto, Qatar y Estados Unidos, dialogan con Hamas, pero sin Israel, que no participa en las conversaciones.

En cambio, Tel Aviv intercambió ayer acusaciones con la Unrwa en la Asamblea General de la ONU.

El gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, amplió su acusación contra esta agencia encargada de la ayuda a Gaza, de emplear a más de 450 terroristas , cuando inicialmente dijo que eran 12 funcionarios, cuyos contratos fueron rescindidos a raíz de tales cuestionamientos, y que se encuentran bajo investigación, a pesar de que Israel no aportó pruebas de sus denuncias.

El director de la Unrwa aseguró que algunos de sus ex empleados fueron obligados a confesar bajo tortura de las autoridades israelíes cuando eran interrogados.

Por otra parte, el canciller israelí, Israel Katz, llamó a consultas a su embajador ante la ONU, Gilad Erdan, tras acusar al organismo internacional de un intento de silenciar el informe sobre supuestos abusos sexuales contra mujeres israelíes durante el ataque de Hamas el 7 de octubre, presentado ayer por Pramila Patten, representante especial de Naciones Unidas sobre violencia sexual en los conflictos.

Tras una visita de 17 días a Israel, Patten concluyó que hay motivos razonables para creer que hubo violencia sexual en múltiples lugares en torno a Gaza, como violaciones y violaciones en grupo en al menos tres ubicaciones : en el Festival de Música Nova, el kibutz Reim y la carretera 232.

Sin pruebas de los abusos sexuales

Sin embargo, matizó sus dichos al comentar que esa información no significa que tenga pruebas . A preguntas de los periodistas, respondió no haber encontrado nada de lo que afirmaba el gobierno de Israel en su carta, en la que aseguró que hubo cientos, si no es que miles, de casos de violaciones sexuales cometidas contra hombres, mujeres y niños , publicó la ONU en su sitio web.

La relatora explicó que no se reunió con ninguna supuesta víctima, a pesar de los esfuerzos coordinados para animarlas a presentarse . Comentó que, en todo caso, tales abusos podrían haber sido perpetrados por miembros de Hamas, pero también de otros grupos como Yihad Islámica e incluso civiles gazatíes infiltrados aprovechando el ataque.

En Washington, la vicepresidenta estadunidense, Kamala Harris, instó a Israel a tomar medidas adicionales para aumentar el flujo de ayuda a Gaza y pidió un plan humanitario creíble antes de cualquier operación militar en Rafah, durante una reunión con el miembro del gabinete de guerra israelí Benny Gantz, reportó la Casa Blanca en un comunicado.

La visita de Gantz, también rival político de Netanyahu, causó revuelo en Israel. Según un funcionario de Tel Aviv, provocó una reprimenda del primer ministro, indicio de crecientes divisiones en el gobierno de Israel.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó el ataque contra palestinos hambrientos que se acercaban a covoyes de ayuda humnanitaria, que el jueves pasado se saldó con 118 muertos y 760 heridos en la ciudad de Gaza.