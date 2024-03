Ernesto Yáñez

Periódico La Jornada

Martes 5 de marzo de 2024, p. 9

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no llegue, y para los casi 8 mil asistentes al concierto de los raperos Sharif y Charles Ans en el Pepsi Center, ese día por fin ocurrió.

Como parte de su gira Órbitas, el español y el mexicano ofrecieron casi tres horas de un concierto dividido en tres actos en el que hicieron un repaso de sus trayectorias.

A las 20:30 horas, el español Sharif dio inicio y los acordes de Triste canción de amor comenzaron a resonar, ocasionando la primera ovación, a la que el originario de Zaragoza respondió cantando En carne viva, con influencias del hip-hop estadunidense, y Tequila y limón, donde el acompañamiento con trompetas de mariachi marcaría el ambiente festivo de la noche.

Las letras de Sharif abarcan diferentes temas, y con Los últimos noctámbulos dio voces a las noches de juerga que acaban con historias increíbles, de esas que para seguir recordando hay que dejarlas escritas, y qué mejor una canción.

El rap español sigue las lógicas del hip-hop estadunidense y se apoya en los teclados y samplers para generar sus bases rítmicas, pero también valora el trabajo de los músicos en cada concierto. Así, Sharif estuvo acompañado por su amigo y productor Gordo del funk en los teclados y de la mexicana Ms. Ámbar en los coros, que brilló al hacer las voces de apoyo en canciones donde el rapero colaboró con otros músicos, dándoles su matiz propio en temas como Canto para mí pueblo, Azul y Pa’ que mami no llore, haciendo suyas las partes de otros raperos reconocidos, como el colombiano Nanpa Básico y la mexicana Yoss Bones.

Sharif presentó al público temas de sus primeros álbumes, como Perdonar y agradecer, a la que siguió Dorian Gray y 100 frases, con las que el concierto tomó un rumbo más introspectivo y emocional, al pasar de los temas de fiesta a las canciones de amor y desamor. Ahí brillaron Apolo y Dafne, La primera persona del plural, R.o.n.r.o.n.e.a y Culpable, para que el de Zaragoza cerrara su participación con Talismán, canción sobre el valor de la amistad, y Del recuerdo, dedicada a quienes van dejando atrás las penas de un amor no correspondido.

La división del concierto en bloques, donde cada uno de los raperos se presentaba de manera individual, llevó a que al final del primero de Sharif, algunos asistentes comenzaran a dejar el recinto, y sus lugares fueron rápidamente ocupados por los seguidores de Ans, compactando al público de las primeras filas.