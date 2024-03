▲ Mottez, quien sostuvo que la cinta dio oxígeno al cine francés porque en la actualidad no se hace el género épico. Foto Luis Castillo

–¿Y por qué la historia oficial de Francia no destaca un episodio como éste?

No había gran presupuesto, pero la parafernalia fue compensada por los medios de Puy du Fou, parque temático francés que decidió hacer de productora del filme. Ofreció el espacio a especialistas para hacer coreografías de peleas; además de disfraces, decorados, dobles y animales.

La de Vendée fue una de las guerras más violentas de la historia del país galo. Estalló tres años después del inicio de la revolución francesa, que, en un principio, fue bien recibida. Pero los campesinos, que constituían la inmensa mayoría de la población, estaban indiferentes a las nuevas ideas , que los fueron decepcionando, sobre todo porque tocó un punto sensible: la fe. La situación se deterioró más con la ejecución de Luis XVI.

–¿Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se siguen profesando en la Francia de hoy?

–Gusta hablar de esas ideas, en teoría, pero en la práctica tenemos dudas.

Tras conocer historias como la de Vendée, vemos que los problemas ya existían desde el tiempo de la revolución francesa , afirma el cineasta. “Y no nada más en la Vendée, sino en todo el país. Sí existían estas ideas de libertad, igualdad y fraternidad, pero a la hora de la praxis se tradujeron en eventos sangrientos. Hubo una revolución liberal que de hecho era rechazada por las masas”.

–¿La Revolución francesa fue sólo un cambio de poder?

–Sí, si se ve prácticamente, puede ser. Hay un cambio de élite con ciertos nobles, burgueses y parte del clero bajo.

–¿Retomar sucesos históricos no conocidos puede despertar conciencias? ¿Es importante que los jóvenes conozcan su historia?

–La historia siempre ha sido un instrumento de poder. La filosofía del derecho siempre se basa en ella, en la que nos apoyamos para decir lo que pasó ayer y lo que sucede hoy. Controlarla es una forma de controlar el presente. Lo mediático y cultural es de poder. Entonces, la historia y el poder mediático cuando se juntan se vuelven una fuerza importante.

En Francia, el público la recibió muy bien, aunque la crítica no.

“La audiencia la acogió bien mas no la crítica, que se fue por un lado más ideológico, que para mí es menos aceptable. Las verdad es que Vencer o morir dio oxígeno al cine francés porque en la actualidad no se hace este género (el épico). En nuestro cine intentamos todo el tiempo criticar a nuestros héroes pero nunca valoramos sus glorias. Por eso no dudé en mostrar una frase de Victor Hugo que dicta: ‘Vendée es una herida convertida en gloria’. Es dolorosa, pero gloriosa, porque habla de honor”.

–¿Qué te hizo ser un apasionado de la historia?

–Hay cuestiones intelectuales y otras carnales, que me gustan más. Me parece muy importante conocer la historia de un país porque es como conocer la de una persona. Si sé de las alegrías y los dramas de la vida de alguien puedo comprender más quién es esa persona. Para un país, es lo mismo. Tenemos que saber qué pasó antes.

Vincent recuerda que, cuando era pequeño y tenía la oportunidad de visitar algún edificio antiguo tocaba las piedras de los muros que estaban en el lugar y me imaginaba a alguien como yo, pasando por el mismo sitio, pero en ese tiempo. Gente con los mismos problemas que puedo tener yo .

El cine épico vuelve al séptimo arte galo con una gran producción protagonizada por Hugo Becker (François-Athanase Charette), Dorcas Coppin, Giles Cohen, Francis Renaud, Rod Paradot, entre otros histriones. La fotografía es de Alexandre Jamin y el vestuario de Les Vestugadins.