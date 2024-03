Adriana Díaz Reyes

Periódico La Jornada

Martes 5 de marzo de 2024, p. a12

Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, es el próximo objetivo de Santiago González, subcampeón del Abierto Mexicano de Tenis.

El año pasado, el veracruzano de 41 años llegó hasta las semifinales por lo que este año aspira subir al próximo escalón.

Para tener pocas semanas jugando con Neal (Skupski) creo que no lo hemos hecho mal. Él fue número uno del mundo y crecí mucho el año pasado así que tenemos la posibilidad de pelear el título. No va a ser sencillo, es un torneo de mayor exigencia, pero llegaremos motivados por todo lo que vivimos en dos semanas en México. El cariño que la gente nos mostró lo llevamos a nuestro siguiente compromiso , comentó.

Esta semana González se mantuvo en el top ten del ranking ATP gracias a las dos finales que ha disputado en 15 días (Delray Beach/Acapulco). Su objetivo es mantenerse ahí para aspirar también a una clasificación olímpica.

No quito el dedo del renglón, todavía hay posibilidad.

El rendimiento de Santiago se ha vuelto una curva ascendente en Indian Wells, donde ha participado en siete ocasiones. En su debut en 2012 fue eliminado en primera ronda junto con Christopher Kas y a partir de 2022 accedió ya sea a la final o a la semifinal.