Carlos Herrera de la Fuente, maestro en filosofía política por la Universidad Nacional Autónoma de México, comentó la obra. Afirmó que la paradoja de la edición es que se plantea que las empresas de inteligencia artificial (Google, Amazon y Facebook, entre otras) no son capitalistas.

Explicó que otros libros sobre IA se ocupan de hablar de ésta en términos estadísticos, no cualitativos. Algunos autores se ocupan de la clase obrera, porque van a ser desplazados o para explicar cómo se va a llevar a cabo el proceso de explotación de los equipos de obreros de ciertas empresas en las que hay inteligencia artificial .

La inteligencia artificial es una tecnología que surge en una sociedad capitalista; está relacionada con la explotación a la clase obrera, con el dominio político de la población por la clase burguesa, pero, por lo común, en los libros de inteligencia artificial no se planean así las cosas.

Para que sean capitalistas tienen que explotar plusvalor a la clase obrera, y hay segmentos de estas empresas, por ejemplo, cuando se compra algo en Amazon y el distribuidor, los que manejan, los que cargan, ellos sí son obreros explotados, pero la parte fundamental de la empresa, la que se mueve con inteligencia artificial, tiene personas a cargo de ciertas máquinas.

Sin embargo, agregó, estas empresas se ubican en el medio del tramado de otras compañías capitalistas, que sí explotan obreros. Por ejemplo, las que producen artículos que se ponen a la venta por medio de Amazon.

La empresa, aunque no es capitalista, se presenta en el mundo como si lo fuera, y parece que tiene derecho a las ganancias, pero el plusvalor que se embolsa esta compañía de inteligencia artificial, y que no es capitalista, no lo han producido sus obreros, sino los de las otras empresas.

Veraza Urtuzuástegui añadió que lo que puede observar es que las empresas de inteligencia artificial hacen una esquilma de la clase capitalista .

En Karl Marx, la inteligencia artificial y el gobierno despótico de la producción se plantea que la IA se va a desarrollar de forma creciente fuera de la producción, siempre más en el rubro de consumo (pedir a Alexa que haga distintas funciones), cuestiones de circulación bancaria o mercantil (como ocurre con Amazon o Mercado Libre) .

Agregó que también se desarrolla en el rubro político. Si tenemos datos de todo mundo, podemos controlar a la gente; hay muchos conflictos en la sociedad, y se utilizará la inteligencia artificial para controlarlos .

Karl Marx, la inteligencia artificial y el gobierno despótico de la producción consta de 300 páginas, y está organizado en tres apartados: Karl Marx y la IA; La democracia proletaria bien entendida hoy y el fetichismo de la inteligencia artificial, y Gobierno despótico de la producción, inteligencia artificial y gobierno mundial.